Подключение IP телефонии в Алтайском крае

Независимая от традиционных аналоговых или мобильных каналов связи IP телефония от надежного провайдера повышает прибыль крупного и малого бизнеса Алтайского края. Организация многоканальной корпоративной связи с расширенным функционалом улучшает результаты работы отдела продаж, увеличивает доходы компании, снижает расходы на оплату городских и междугородних звонков. Оператор UIS предлагает пакеты услуг с учетом специфики и масштабов бизнеса партнеров. Для совершения звонков подходят любые устройства с поддержкой SIP протоколов — компьютеры, ноутбуки, смартфоны.

Коммуникационную платформу для деятельности полноценного колл-центра, единственного офиса или филиальной сети обеспечивает IP телефония от компании UIS в Барнауле или других городах Алтая. Подключение к облачной АТС без расходов на дополнительное оборудование и оплату труда штатных IT специалистов происходит за 1 день. Действующие линии связи продолжают бесперебойно работать даже при переезде офиса.

Преимущества подключения IP телефонии для бизнеса

Оперативное подключение IP телефонии создает преимущества для ведения бизнеса в Алтайском крае. Функционал виртуальной станции связи гарантирует прием и мгновенное распределение звонков по собственному сценарию пользователя с помощью опций Call-центра, Голосового меню. Вызовы VIP клиентов моментально распределяются на внутренние телефоны персональных менеджеров. Для переговоров с сотрудниками обособленных подразделений организации предусмотрен режим многопользовательских конференций.

Гибкость и мобильность облачной связи обеспечивают подключение новых офисов к единой сети компании при расширении бизнеса, срочное подключение дополнительных номеров на период проведения акций. Расширенная многоканальность номера исключает пропуск клиентских или партнерских звонков.

Руководителю доступны инструменты контроля деятельности менеджеров. Скорректировать алгоритмы или стиль общения, улучшить качество обслуживания и в итоге увеличить объемы продаж помогает запись переговоров сотрудников с клиентами. Полезны статические сведения о времени обработки вызовов, ожиданий ответов, продолжительности собеседований.

Подключить IP телефонию для офиса

Новому партнеру компании UIS следует определить комфортный тариф в соответствии с видом экономической деятельности, чтобы подключить IP телефонию для офиса без дополнительных расходов. Для бесплатной консультации или оформления заказа достаточно оставить короткую заявку на сайте или позвонить оператору.