Подключение по-новому. Что известно о новых правилах газификации

По новым правилам, бесплатную догазификацию можно получить «для личных целей и семейных нужд». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Программа недоступна коммерческим заявителям.
В документе, опубликованном на сайте правительства, отмечается: на сроки проведения газификации повлияет удаленность домовладений от распределительной инфраструктуры.
Заявку можно подать через портал «Госуслуг», в МФЦ или в личном кабинете на сайте газораспределительной организации. В комплект документов для социальной газификации входят ситуационный план, топографическая карта и свидетельство о праве собственности.