Подключение по-новому. Что известно о новых правилах газификации

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Как получить догазификацию по новым правилам?

Заявку можно подать через портал «Госуслуг», в МФЦ или в личном кабинете на сайте газораспределительной организации. В комплект документов для социальной газификации входят ситуационный план, топографическая карта и свидетельство о праве собственности.