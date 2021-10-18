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Жизнь

Подключение по-новому. Что известно о новых правилах газификации

18 октября в России будут по-новому подключать к газу земельные участки. Относятся изменения к программе социальной догазификации.

Газопровод.
Газопровод.
altairegion22.ru
1
Какой теперь будет догазификация?

По новым правилам, бесплатную догазификацию можно получить «для личных целей и семейных нужд». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Программа недоступна коммерческим заявителям.

В документе, опубликованном на сайте правительства, отмечается: на сроки проведения газификации повлияет удаленность домовладений от распределительной инфраструктуры.

Газ.
Газ.
СС0
2
Как получить догазификацию по новым правилам?

Заявку можно подать через портал «Госуслуг», в МФЦ или в личном кабинете на сайте газораспределительной организации. В комплект документов для социальной газификации входят ситуационный план, топографическая карта и свидетельство о праве собственности.

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