После появления новой медсестры медики устраивают пьяные гуляния и вопят на все село

Инцидент произошел в селе Уборы. Медработников уличили в пьяном гулянии на рабочем месте — компания веселилась и устраивала танцы.



Местные жители отмечают, что «регулярные пьянки» в ФАП начались после прихода новой медсестры. На кадрах она исполняет танец.

«Врачи бывают разные — где-то герои, а где-то позорящие профессию. У нас в селе именно такие. Когда вся страна борется с коронавирусом отдельные персонажи позорят имя доктора. Во время пьянок вопят на все село. После одного из таких случаев всю компанию забрали в отдел полиции», — рассказал житель села.

По его словам, в отношении медиков составили протокол, также направили письмо их руководству.

В подмосковном минздраве пока не комментируют произошедшее, отмечает издание.