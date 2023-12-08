Подняли ли цены барнаульские таксисты в аномальный мороз - разобрался altapress.ru

Оказалось, что цены на такси не изменились вопреки аномалии.
Так, поездка по пр. Красноармейскому длительностью 8 минут обошлась в 131 рубль, что вполне неплохо.
А доехать от центра до Индустриального района будет стоить чуть больше 200 рублей.
Напомним, в регионе по-прежнему действует штормовое предупреждение. С 8 по 13 декабря температура воздуха будет держаться на отметке -35 градусов и ниже.
Однако ранее цены на такси поднялись на 30% в связи с началом учебного года, повышением инфляции и курса доллара. Ценники доходили до 600-700 рублей.