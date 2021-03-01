Подопечная Стивена Сигала попала в ловушку, вырвалась, вернулась в Россию и родила двойню

Самка дальневосточного леопарда Leo 16 F по имени Борте сумела выжить после попадания в браконьерскую петлю на территории Китая.
«Независимая кошка, не знающая государственных границ, зашла на территорию Китая. Хотя в этой стране успешно проводится систематическая борьба с браконьерством, пока в лесу еще встречаются редкие браконьерские петли для копытных — бесчеловечные ловушки, которые мертвой хваткой сжимают зверя и тем сильнее впиваются в плоть, чем сильнее жертва пытается выбраться», — рассказали в нацпарке.
Борте, несмотря на устройство ловушки, сумела вырваться из петли и вернуться на родную территорию.
Через некоторое время она стала попадаться на фотоловушки с огромным шрамом в области живота. По оценкам специалистов, такая рана могла стоить леопарду жизни.
Позже фотоловушки показали, что Борте не только выжила, но и смогла воспитать потомство — двух котят.
Американский киноактер Стивен Сигал, ставший хранителем леопарда в 2015 году, дал хищнице имя Борте — в честь первой жены Чингисхана, которая родила мужу множество детей.
Дальневосточный леопард — самая редкая в мире крупная кошка, единственная дикая популяция которой охраняется в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае на границе с КНР. Уже добились троекратного увеличения численности леопарда — с 30 до примерно 100 особей.
«Земля леопарда» активно сотрудничает с КНР, планируя совместные природоохранные действия на международном уровне. Так, уже ведется работа над созданием первого в мире трансграничного резервата для охраны дальневосточных леопардов и тигров.
«Земля больших кошек» объединит зоны российских и китайских охраняемые природных территорий. К примеру, китайского Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда, охраняющего краснокнижных хищников.