Подопечная Стивена Сигала попала в ловушку, вырвалась, вернулась в Россию и родила двойню

Самка дальневосточного леопарда Leo 16 F по имени Борте сумела выжить после попадания в браконьерскую петлю на территории Китая.

«Независимая кошка, не знающая государственных границ, зашла на территорию Китая. Хотя в этой стране успешно проводится систематическая борьба с браконьерством, пока в лесу еще встречаются редкие браконьерские петли для копытных — бесчеловечные ловушки, которые мертвой хваткой сжимают зверя и тем сильнее впиваются в плоть, чем сильнее жертва пытается выбраться», — рассказали в нацпарке.