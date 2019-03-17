Подопечный Юлии Началовой победил в телешоу в день ее смерти

16 марта, в день смерти певицы Юлии Началовой, в эфире телеканала «Россия 1» вышла последняя программа с ее участием. В финальном шоу определили победителя народного сезона — им стал подопечный Юлии Павел Крюков, изображавший Григория Лепса, сообщила «Комсомольская правда».

Съемки программы проходили 5 марта, накануне госпитализации Началовой. Павел Крюков победил после того, как исполнил песню Лепса «Я тебя не люблю». На протяжении всего сезона зрители наблюдали, как Юля трогательно опекала Павла и вела его к победе.

В той же программе Юля представила пародию: вместе с Иракли она спела песню «Королева». Иракли изобразил Леонида Агутина, а Началова — Анжелику Варум. Ее голос звучал настолько похоже, что сидевшие в жюри шоумен Тимур Родригез и актер Юрий Стоянов начали ей аплодировать и кричать: «Браво, Юлечка!».

В шоу «Один в один» певица начала участвовать в 2014 году. Тогда выяснилось, что она обладает не только прекрасным голосом, но и даром пародии. После нескольких сезонов Началова получила приглашение участвовать в проекте в качестве звездного наставника. В одном из выпусков шоу она перевоплотилась в Аллу Пугачеву.

Примадонна российской эстрады очень эмоционально отреагировала на смерть Началовой. «Пока помнят тебя и любят, ты бессмертна. Прощай, светлая, добрая и бесконечно талантливая девочка», — написала Пугачева в Инстаграме 16 марта.

Юлия Началова и Иракли на шоу «Один в один». Кадр из видео.

Напомним, Юлия Началова скончалась в одной из московских больниц 16 марта. Певица умерла, не приходя в сознание — с 11 марта она находилась в состоянии искусственной комы. У Юлии началось заражение крови из-за того, что она натерла ногу. По словам друзей, певица заливала ранку ледокаином и не обращала на нее внимания, полагая, что все пройдет само собой. Однако из-за того что у Юлии был диабет, рана не заживала. Перед госпитализацией у артистки резко подскочил уровень сахара в крови, ей стало плохо. Врачи до последнего боролись за жизнь Началовой.