Подорожание авто, бесплатные туалеты, пенсии и пособия: что изменится в жизни россиян с 1 января

Это изменения в начислении пособий на детей, прибавка к пенсии, увеличение МРОТ, бесплатные туалеты на вокзалах и др.
МРОТ
Минимальный размер оплаты труда с 1 января будет повышен до 12 130 рублей с прежних 11 280. Рост составит 850 рублей.
Отмена советского «права»
Премьер РФ Дмитрий Медведев распорядился с 1 января прекратить действие нормативно-правовых актов, принятых ещё во времена СССР и РСФСР. Это произойдёт спустя 28 лет после распада Союза. Многие положения российской жизни до сих пор продолжали регулироваться именно советскими законами, пишет News.ru.
Речь во многом идет о прежних санитарных нормах, а также правилах контроля за производством и декрете Совнаркома СССР о восьмичасовом рабочем дне.
«Дармовые» туалеты
Туалеты на железнодорожных вокзалах дальнего следования с 1 января для пассажиров и провожающих станут бесплатными.
Власти пошли на такой шаг после многочисленных жалоб на стоимость похода в «санитарную комнату».
Трудовые книжки
Вступает в силу закон о постепенном отказе от бумажных трудовых книжек и переходе к электронным. А через год работодатели будут оформлять новым работникам исключительно электронные версии этого документа.
Россияне имеют возможность сделать это на добровольной основе.
Пенсионный фонд России уже оцифровал 100% данных о трудовой деятельности граждан страны. По прогнозам, новшества коснутся порядка 60 млн работников.
Автомобили
Ставки утилизационного сбора на транспортные средства и прицепы повысятся с 1 января.
Ожидается, что рост составит 46,1% для машин с объемом двигателя до 1 литра и 145% — для ТС с двигателем от 3,5 литра. Самый массовый сегмент в РФ — 1−2-литровые авто — ожидает повышение утильсбора на 112,4%, а ставка для транспорта массой 12−20 тонн поднимется на 18,6%.
Прибавка к пенсии
Страховые выплаты неработающих пенсионеров возрастут на 6,6%.
Детские пособия
Теперь ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, рожденного после 1 января 2018-го — если среднедушевой доход семьи не превышает двукратного прожиточного минимума в регионе — будут предоставляться до исполнения малышу трех лет. Родителям необходимо ежегодно подтверждать доход семьи.
Кроме того, детские выплаты с 1 января вырастут благодаря новым лимитам, МРОТ и коэффициентам.
Алкоголь
С 1 января повысятся акцизы на вино, что приведет к увеличению стоимости алкоголя.