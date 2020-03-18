Подозреваемого в особо крупном взяточничестве вице-мэра Барнаула отправили в «казенный дом»

Замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Сергей Демин проведет два месяца в СИЗО, сообщил altapress.ru информированный источник.

«18 марта суд принял решение об избрании в отношении Демина меры пресечения в виде содержания под стражей», — сказал собеседник.

За решеткой чиновник проведет два месяца. Также источник сообщил, что защитники зама главы городской администрации ходатайствовали о том, что суд поместил чиновника под домашний арест. Однако в итоге было принято иное решение.

Согласно версии следствия, в 2019 году в составе группы лиц по предварительному сговору с генеральным директором «Барнаулкапстрой», Сергей Демин получил от предпринимателя взятку в размере 2,9 млн рублей.

Эти деньги предназначались за «общее покровительство и лояльное отношение к возглавляемому бизнесменом обществу со стороны администрации города».

Демина задержали 16 марта, в его доме прошли обыски. Ранее СК опубликовал оперативную съемку.

Еще в феврале правоохранители задержали генерального директора «Барнаулкапстроя» Александра Канакова. Он подозревается в получении взятки в размере около 3 млн рублей.