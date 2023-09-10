Подросшего шотландского бычка показали в "Лесной сказке"

Рыжий и кучерявый бык породы хайленд позировал для фотографов " Лесной сказки ".

Барнаульцы сразу оценили красавчика и уже подобрали для бычка невесту Марусю - она в зоопарке с 2022 года.

Зимой шерсть рыжика станет куще, а вот летом он ее немного сбрасывает.