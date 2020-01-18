Двух человек спасли на Алтае: подросток в метель ушел к бабушке, мужчину нашли возле Факела Социализма

Алтайское МЧС рассказало о двух случаях спасения людей, которые накануне в непогоду отправились в другие деревни.

В первом случае 13-летний подросток из Алейского района не смог найти дорогу, направляясь из города Алейска в деревню Малаховку к бабушке.

«Парень заблудился где-то по дороге. Потерявшийся сам позвонил друзьям и попытался объяснить, где он находится. Опознавательным местом стал опора линии электропередач с определенной пометкой. Во взаимодействии с энергетиками, которые лучше ориентируются в опорах ЛЭП, спасатели на спецтехнике высокой проходимости (снегоболотоходе „Лось“) направились к обозначенному месту», — рассказали в ведомстве.

Поисково-спасательные работы очень затрудняли погодные условия: нулевая видимость, быстро замело следы, сильный ветер, холодное время года. Однако спасатели обнаружили потерявшегося.

«Подросток ходил вокруг столба, для того чтобы не замерзнуть. Постоянное движение позволило парню не получить обморожение. Потерявшегося передали родителям», — добавили МЧС.

Зима. Мороз. Лес. СС0

Второй случай произошел в Поспелихинском районе. 59-летний мужчина направлялся пешком из села Поспелиха в направлении поселка Факел Социализма, однако до пункта назначения не добрался.

Местонахождение потерявшегося было неизвестно. В поисках, которые также осложнялись метелью и нулевой видимостью, были задействованы 18 человек и 4 единицы техники.

«Мужчина найден в районе поселка Факел Социализма. Потерявшийся лежал без сил и его уже слегка припорошило снегом. Был доставлен в больницу», — рассказали в ведомстве.

Напомним, на территории Алтайского края действует штормовое предупреждение: метель и сильный ветер привели к осложнению обстановки на дорогах края.

В МЧС рекомендуют в условиях сильной непогоды отказаться от пеших путешествий и дальних поездок.

По информации алтайского Гидрометцентра, 18 января в крае ожидается сильный снег, продолжительные метели, усиление ветра до 18−23 метров в секунду (местами порывы 25−30 метров), снежные заносы и сильная гололедица.