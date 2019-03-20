Подростки избили бездомного и выложили видео в интернет

Воронежские полицейские отреагировали на появившееся в социальных сетях видео, на котором запечатлено избиение бездомного. На кадрах, выложенных в Сети, двое молодых людей «отрабатывают» боевые приемы на беззащитном человеке, который слишком слаб и напуган, чтобы сопротивляться.
По материалам, размещенным в Сети о причинении телесных повреждений неустановленному мужчине подростками и возможно происходящим в Воронеже, назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщил представитель регионального УМВД.
Пользователям соцсетей удалось опознать несовершеннолетних авторов, разместивших видеоролик в интернете. После шквала критики, обрушившейся на истязателей, страницы двух участников избиения были удалены. Судьба бездомного пока неизвестна.