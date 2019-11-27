Подростки устроили «макаронный футбол» в «Ашане» и вызвали гнев барнаульцев

Посетители магазина увидели молодых людей в отделе сладостей. Те «мастерски пинали между собой с ноги на ногу пачку макарон».
«Самое главное, что все окружающие шли и смотрели на них осуждающе, но никто не сделал им замечания. Я сделала замечание, они, как ни в чем не бывало, продолжили свой «футбол». Тут уже муж не выдержал, подошёл и сделал им ещё раз замечание, убил ответ парня: «А что такого? Лапша же в упаковке! Если мы порвем упаковку, мы за неё заплатим», — рассказывает автор поста.
Юноши хамили и неуважительно себя вели, заключила девушка. Закончилась история тем, что парни купили свой импровизированный «макаронный мяч» под пристальным взглядом возмущенных горожан.
Где в это время были сотрудники магазина — не уточняется.