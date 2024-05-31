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Жизнь

Подруга Жанны Фриске рассказала, как помогала Анастасии Заворотнюк

Певица Ольга Орлова пришла в студию к Андрею Малахову, чтобы рассказать, как лечили Анастасию Заворотнюк.

Ольга рассказала, что до страшного диагноза у Анастасии Заворотнюк они не были знакомы. Но тут позвонюл муж Анастасии Петр Чернышов и спросил, можно ли посоветоваться, пишет starhit.ru. Ведь всем известно, что Ольга Орлова была до последней секунды с подругой Жанной Фриске, которая умерла от почти такого же диагноза, что и у Насти.

Анастасия тогда спросила, куда направляется муж, и решила поехать с ним. Так они встретились.

По словам Орловой, она стала уже «профессором» по части знаний об этой болезни — похожий диагноз был у Жанны. По словам певицы, до пандемии она регулярно приезжала в больницу к Заворотнюк и помогала ей, чем могла.

Отдельно Орлова высказалась о персонале больницы, где находилась Анастасия Заворотнюк — все делалось в строжайшей тайне, а семья смогла выстроить лечение таким образом, что никто ни о чем не знал. И продолжила: "Ни разу ни один человек не показал ни одного фото. Даже тех, кто приезжал туда, никто не мог снять. Спасибо персоналу и врачам — все было сделано на высшем уровне, обычно ведь от них утекает вся информация".

Что произошло

В ночь на 30 мая после продолжительной болезни скончалась Анастасия Заворотнюк.

Ее похоронят на Троекуровском кладбище, там находится могила Юлии Началовой.

С ней попрощаются в соответствии с православными традициями. Церемония отпевания состоится в монастыре, после чего ее похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Где пройдет прощание с актрисой

Прощание с Анастасией Заворотнюк состоится 1 июня в Москве, в Покровском монастыре. Там же находятся мощи святой Матроны, которые хранятся в серебряной гробнице. Актриса была верующим человеком и не раз обращалась за помощью к святой, известной своей способностью помогать в самых трудных ситуациях.

Мама актрисы, Валентина Борисовна, тоже ходила молиться к Матронушке, как ласково называют святую верующие. Ее не раз видели на могиле святой на Даниловском кладбище.

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