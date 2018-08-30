Подружка Джастина Бибера пришла к священнику в толстовке с надписью «Россия»

Американская топ-модель Хейли Болдуин и «по совместительству» невеста Джастина Бибера пришла к священнику и его в Лос-Анджелесе в толстовке с принтом «Россия», сообщает The Siver Times.

21-летняя Болдуин надела спортивный костюм российского дизайнера Гоши Рубчинского, который он выпустил в январе 2018 года в коллаборации с adidas и представил на показе в Екатеринбурге.

На груди черного топа модели под логотипом adidas напечатана кириллическая надпись бирюзового цвета.

Гоша Рубчинский собственную марку мужской одежды запустил в 2008 году, пишет Lenta.ru. Стиль дизайнера тяготеет к постсоветской молодежной культуре — так, он активно использует образы, характерные для так называемых гопников. Сотрудничал с брендами Burberry, adidas и другими.