Социологи подсчитали ежедневный расход россиян

Социологи подсчитали, сколько денег в день в среднем тратили жители России в последнюю неделю сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Согласно данным мониторинга, ежедневно с 23 по 29 сентября россияне тратили 558 рублей.

«На неделе с 23 по 29 сентября, средний чек, как и недельные расходы, продемонстрировал стабильность. Так, недельный средний чек практически не изменился, потеряв лишь 7 копеек относительно значений предыдущей недели», — отмечают социологи.

При этом по сравнению с аналогичной неделей 2018 года средний чек опустился на 12 рублей 50 копеек, пишет bfm.ru.

Индекс недельного среднего чека рассчитывается на основе данных о потреблении домохозяйств.