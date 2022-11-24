Подштанники под латами. Фоторепортаж altapress.ru о рыцарском турнире в Барнауле, который сам уже стал историей

Реконструкторы внимательно изучили конную амуницию и воссоздали попоны, уздечки и седла. Самих же «Росинантов» позаимствовали у конно-спортивного клуба «Карина».
Были не только рыцари, но и прекрасные дамы, которые одобрительно помахивали воинам белыми платочками.
Как рассказывал руководитель клуба Артем Пестов, при создании костюмов участники опирались на достоверные источники: описание предметов, изобразительную культуру и археологические находки.
Участники демонстрировали не только свое знание истории, результаты работы «очумелых ручек» и умение управлять конями, но и силу (попробуйте удержать меч или копье на лошади) и ловкость (попробуйте ими попасть по капусте).
На турнире по-настоящему пролилась кровь: судя по всему, кольчуга в один момент впилась в лоб бойца. Или все-таки это грим… — история умалчивает.
Повторять Чудское побоище Орден, возможно, не побоялся бы. Просто в Нагорном парке не нашлось озера.
Летом altapress.ru публиковал фоторепортаж с реконструкции — уже без лошадей, но зато с крепостью и «рингом».