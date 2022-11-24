24 ноября
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Жизнь

Подштанники под латами. Фоторепортаж altapress.ru о рыцарском турнире в Барнауле, который сам уже стал историей

В морозный день можно прокатиться на лыжах, заняться фигурным катанием, поиграть в снежки. А может, лучше вывести на улицу верного коня и достать из ножен сверкающий меч? Так поступил один из первых клубов исторической реконструкции в городе «Барнаульская командория «Орден Северного Храма». 8 марта 2010 года, в свой выходной день, замерзающая прекрасная дама Анна Зайкова сняла этих рыцарей.

Конный рыцарский турнир в 2010 году.
Конный рыцарский турнир в 2010 году.
Анна Зайкова.

Реконструкторы внимательно изучили конную амуницию и воссоздали попоны, уздечки и седла. Самих же «Росинантов» позаимствовали у конно-спортивного клуба «Карина».

Были не только рыцари, но и прекрасные дамы, которые одобрительно помахивали воинам белыми платочками.

Как рассказывал руководитель клуба Артем Пестов, при создании костюмов участники опирались на достоверные источники: описание предметов, изобразительную культуру и археологические находки.

Участники демонстрировали не только свое знание истории, результаты работы «очумелых ручек» и умение управлять конями, но и силу (попробуйте удержать меч или копье на лошади) и ловкость (попробуйте ими попасть по капусте).

Конный рыцарский турнир в 2010 году.
Конный рыцарский турнир в 2010 году.
Анна Зайкова.

На турнире по-настоящему пролилась кровь: судя по всему, кольчуга в один момент впилась в лоб бойца. Или все-таки это грим… — история умалчивает.

Повторять Чудское побоище Орден, возможно, не побоялся бы. Просто в Нагорном парке не нашлось озера.

Летом altapress.ru публиковал фоторепортаж с реконструкции — уже без лошадей, но зато с крепостью и «рингом».

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