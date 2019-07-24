«Подстава»: в «Кинзе и Мяте» объяснили, как у Оби появилась свалка с их мусором

Барнаульцы еще в начале июля заметили свалку строительного и бытового мусора на берегу Оби. В кучах были обои и меню ресторана «Кинза и Мята». Собственник сети Валентин Скачков объяснил, как хлам оказался у Оби, пишет Barnaul22.