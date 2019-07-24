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Жизнь

«Подстава»: в «Кинзе и Мяте» объяснили, как у Оби появилась свалка с их мусором

Барнаульцы еще в начале июля заметили свалку строительного и бытового мусора на берегу Оби. В кучах были обои и меню ресторана «Кинза и Мята». Собственник сети Валентин Скачков объяснил, как хлам оказался у Оби, пишет Barnaul22.

Свалка у Оби.
Свалка у Оби.
Barnaul22

По его словам, такие ситуации возникают из-за недобросовестных подрядчиков, с которым заключаются договоры на вывоз бытового и строительного мусора.

«Иным словом, чем „подстава“, и не назовешь», — говорит Скачков.

Дело в том, что не так давно один из ресторанов (в ТРК «Сити-Центр») закрылся и на его месте начались строительные работы. Почему и каким образом мусор вперемешку с меню и другими предметами, оставшимися от закрытого ресторана, оказался на берегу Оби — вопрос до сих пор открытый, отмечает собственник.

Администрация ресторана обещает провести собственное расследование, найти виновника и передать всю информацию в соответствующие органы.

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