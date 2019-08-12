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Жизнь
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Подведены итоги Летней школы Фонда Андрея Мельниченко

В подмосковном детском санатории «Поляны» Управления делами Президента РФ завершилась Летняя школа Фонда Андрея Мельниченко, собравшая более 100 юных химиков и физиков. Почти 50 из них — воспитанники Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» и его филиалов, созданных фондом при поддержке Сибирской генерирующей компании.

Подведены итоги Летней школы Фонда Андрея Мельниченко.
Подведены итоги Летней школы Фонда Андрея Мельниченко.
ООО "Сибирская генерирующая компания".

С первого дня Летней школы каждый из ее участников глубоко погрузился в интенсивную олимпиадную подготовку по химии и физике. Под руководством опытных наставников из МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущих региональных вузов России, образовательных центров Фонда юные ученые провели более ста академических часов, изучая новые темы и выполняя различные эксперименты. Однако таланты ребят не ограничиваются только сферой естественных наук. Воспитанники образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко также принимали активное участие в творческих и спортивных мероприятиях.

Подведены итоги Летней школы Фонда Андрея Мельниченко.
Подведены итоги Летней школы Фонда Андрея Мельниченко.
ООО «Сибирская генерирующая компания».

По итогам проделанной работы в рамках школы все участники получили заслуженные сертификаты, а победители и призеры итоговой олимпиады по химии и физике — почетные грамоты. Так, в число призеров химической олимпиады вошли воспитанники ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» и его филиалов. Это восьмиклассники Егор Важенин (г. Бийск) и Виктор Князев (г. Барнаул), а также одиннадцатиклассники Виктор Нартов (г. Барнаул) и Владислав Латонов (г. Рубцовск).

Грамотами за 2 и 3 места в олимпиаде по физике в своих возрастных группах награждены алтайские школьники: семиклассник Владимир Баланев, восьмиклассники Константин Бондарь, Георгий Зайков и Валерия Бердюгина (г. Барнаул), Никита Вейда (г. Бийск), девятиклассник Андрей Минаков (г. Бийск).

Подведены итоги Летней школы Фонда Андрея Мельниченко.
Подведены итоги Летней школы Фонда Андрея Мельниченко.
ООО «Сибирская генерирующая компания».

Александр Дмитренко и Александр Щербаков (г. Барнаул), Леонид Переверзин (г. Рубцовск), Алексей Попов и Елизавета Тальберг (г. Бийск) вошли в число призеров-старшеклассников.

В числе юных химиков, которые показали наивысшие результаты, учащаяся барнаульского центра «Наследники Ползунова» Мария Дюжева.

Лучшими физиками Летней школы Фонда Андрея Мельниченко в 2019 году стали Денис Воробьев, Иван Касьянов, Андрей Петрухин и Артем Казанцев — все воспитанники Бийского филиала центра.

Александр Чередник,
исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко:

Олимпиадная школа прошла успешно и с пользой для всех участников и обязательно повторится следующим летом. Более того, воспитанники центров детского научного и инженерно-технического творчества Фонда Андрея Мельниченко будут иметь возможность продолжить дистанционную олимпиадную подготовку уже с ноября, благодаря техническому оснащению центров. Надеемся, что ребята смогут успешно представлять свои регионы на предметных олимпиадах и будут иметь большой успех в будущем.

Справка:

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко — первый в России частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. Его миссия состоит в создании среды для развития талантов в российских регионах.

В 2017—2018 гг. в рамках ключевой для Фонда «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК» были открыты 8 центров детского научного и инженерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерово, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске. В них более 2600 школьников 5−11 классов углубленно изучают дисциплины естественнонаучного цикла.

Подробнее о деятельности Фонда и Центра: aimfond.ru.

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