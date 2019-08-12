В подмосковном детском санатории «Поляны» Управления делами Президента РФ завершилась Летняя школа Фонда Андрея Мельниченко, собравшая более 100 юных химиков и физиков. Почти 50 из них — воспитанники Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» и его филиалов, созданных фондом при поддержке Сибирской генерирующей компании.

С первого дня Летней школы каждый из ее участников глубоко погрузился в интенсивную олимпиадную подготовку по химии и физике. Под руководством опытных наставников из МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущих региональных вузов России, образовательных центров Фонда юные ученые провели более ста академических часов, изучая новые темы и выполняя различные эксперименты. Однако таланты ребят не ограничиваются только сферой естественных наук. Воспитанники образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко также принимали активное участие в творческих и спортивных мероприятиях.

Подведены итоги Летней школы Фонда Андрея Мельниченко. ООО «Сибирская генерирующая компания».

По итогам проделанной работы в рамках школы все участники получили заслуженные сертификаты, а победители и призеры итоговой олимпиады по химии и физике — почетные грамоты. Так, в число призеров химической олимпиады вошли воспитанники ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» и его филиалов. Это восьмиклассники Егор Важенин (г. Бийск) и Виктор Князев (г. Барнаул), а также одиннадцатиклассники Виктор Нартов (г. Барнаул) и Владислав Латонов (г. Рубцовск).

Грамотами за 2 и 3 места в олимпиаде по физике в своих возрастных группах награждены алтайские школьники: семиклассник Владимир Баланев, восьмиклассники Константин Бондарь, Георгий Зайков и Валерия Бердюгина (г. Барнаул), Никита Вейда (г. Бийск), девятиклассник Андрей Минаков (г. Бийск).

Подведены итоги Летней школы Фонда Андрея Мельниченко. ООО «Сибирская генерирующая компания».

Александр Дмитренко и Александр Щербаков (г. Барнаул), Леонид Переверзин (г. Рубцовск), Алексей Попов и Елизавета Тальберг (г. Бийск) вошли в число призеров-старшеклассников.

В числе юных химиков, которые показали наивысшие результаты, учащаяся барнаульского центра «Наследники Ползунова» Мария Дюжева.

Лучшими физиками Летней школы Фонда Андрея Мельниченко в 2019 году стали Денис Воробьев, Иван Касьянов, Андрей Петрухин и Артем Казанцев — все воспитанники Бийского филиала центра.

Александр Чередник,

исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко:

Олимпиадная школа прошла успешно и с пользой для всех участников и обязательно повторится следующим летом. Более того, воспитанники центров детского научного и инженерно-технического творчества Фонда Андрея Мельниченко будут иметь возможность продолжить дистанционную олимпиадную подготовку уже с ноября, благодаря техническому оснащению центров. Надеемся, что ребята смогут успешно представлять свои регионы на предметных олимпиадах и будут иметь большой успех в будущем.

Справка:

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко — первый в России частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. Его миссия состоит в создании среды для развития талантов в российских регионах.

В 2017—2018 гг. в рамках ключевой для Фонда «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК» были открыты 8 центров детского научного и инженерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерово, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске. В них более 2600 школьников 5−11 классов углубленно изучают дисциплины естественнонаучного цикла.

Подробнее о деятельности Фонда и Центра: aimfond.ru.