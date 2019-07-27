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Жизнь

Подведены итоги Шукшинского кинофестиваля. Кто стал победителем

В этом году в рамках конкурсных программ кинофестиваля представили полнометражных художественных картин и 15 фильмов короткого метра. Главный приз XXI Всероссийского Шукшинского кинофестиваля присужден фильму Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится»

Закрытие Шукшинского фестиваля. 2019 год.
Закрытие Шукшинского фестиваля. 2019 год.
altapress.ru.

Дипломом «За лучший сценарий» отмечен фильм «Лорик», режиссер-сценарист Алексей Злобин, сценарист Микаэл Погосян.

Дипломы «За лучшую мужскую роль» присуждены актерам Олегу Гусейнову и Рустаму Муратову в фильме «Глубокие реки»,

«За лучшую женскую роль» — Ирине Купченко в фильме «Последнее испытание».

Диплом «За лучшую операторскую работу» вручен оператору Алишеру Хамидходжаеву, фильм «Война Анны».

Специальный диплом жюри кинофестиваля получил фильм «Солдатик» режиссера Виктории Фанасютиной.

Специальный приз Губернатора Алтайского края за соответствие девизу кинофестиваля «Нравственность есть Правда» присужден фильму «Последнее испытание» режиссера Алексея Петрухина.

Победителем в программе короткометражного кино стал фильм «Изгородь», режиссер Михаил Кулунаков.

Также присуждены дипломы кинофестиваля программы короткометражного кино: «За лучший актерский ансамбль» — фильм «Родные люди», режиссер Олег Витвицки;

«За лучший сценарий» — фильм «Точка Бифуркации», режиссер Леонид Гардаш, сценарист Марина Сочинская;

«За яркое художественное воплощение» — фильм «Топливо», режиссер Михаил Архипов;

«За самое честное кино» — фильм «Комбоусилитель», режиссер Ярослав Иконников;

«За самое трогательное кино» — фильм «В раю делать нечего», режиссер Павел Пантин.

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