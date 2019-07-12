Подведены промежуточные итоги программы здорового образа жизни «Парк спорта»

Алексей Трофимов,
соорганизатор проекта ЗОЖ «Парк спорта»:
Безумно приятно видеть неравнодушных к спорту жителей г. Барнаула у нас в парке, кто приходит не один раз за лето, а стремиться к результату. Участнику проекта в специальном паспорте ставятся отметки посещаемости, по которым мы и определяем самых активных. Подведя итоги за июнь, мы выдали 15 подарочных сертификатов в КОБ «Пляж», чтобы лето было еще ярче и приятнее.
Стать участником программы может каждый абсолютно бесплатно, не смотря на пол, возраст и физическую подготовку, среди уже тренирующихся можно увидеть детей и даже мужчин. Занятия проходят 4 раза в неделю по следующим направления: функциональный тренинг/tabata, social dance, strong by zymba, mind & body. Продлятся тренировки до 1 сентября и завершится проект традиционной самой массовой городской тренировкой.
- Вторник 19.30 — Функциональный тренинг / Tabata
- Среда 19.00 — Social dance
- Четверг 19.30 — Strong by zymba
- Воскресенье 10.00 — Mind & body
Организаторами проекта выступили:
- Парк спорта А. Смертина,
- Комитет по физической культуре и спорту Барнаула,
- Индустриальный район г. Барнаула,
- Алтайский краевой фонд «Социальные инициативы».
Вступай в команду программы «Парк спорта», и получи возможность бесплатных тренировок под открытым небом!