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Подведены промежуточные итоги программы здорового образа жизни «Парк спорта»

Третий сезон проекта здорового образа жизни «Парк спорта» продолжает свою работу. На каждой бесплатной городской тренировке в среднем присутствуют от 60 до 80 человек. На этой неделе организаторы проекта подвели промежуточные итоги за июнь и наградили самых активных участников приятными бонусами.

Бесплатная городская тренировка.
Бесплатная городская тренировка.
Объединение фотографов АГУ Евгения Федорова.

Алексей Трофимов,
соорганизатор проекта ЗОЖ «Парк спорта»:

Безумно приятно видеть неравнодушных к спорту жителей г. Барнаула у нас в парке, кто приходит не один раз за лето, а стремиться к результату. Участнику проекта в специальном паспорте ставятся отметки посещаемости, по которым мы и определяем самых активных. Подведя итоги за июнь, мы выдали 15 подарочных сертификатов в КОБ «Пляж», чтобы лето было еще ярче и приятнее.

Бесплатная городская тренировка.
Бесплатная городская тренировка.
Объединение фотографов АГУ Евгения Федорова.

Стать участником программы может каждый абсолютно бесплатно, не смотря на пол, возраст и физическую подготовку, среди уже тренирующихся можно увидеть детей и даже мужчин. Занятия проходят 4 раза в неделю по следующим направления: функциональный тренинг/tabata, social dance, strong by zymba, mind & body. Продлятся тренировки до 1 сентября и завершится проект традиционной самой массовой городской тренировкой.

Бесплатная городская тренировка.
Бесплатная городская тренировка.
Объединение фотографов АГУ Евгения Федорова.
График тренировок еженедельно:
  • Вторник 19.30 — Функциональный тренинг / Tabata
  • Среда 19.00 — Social dance
  • Четверг 19.30 — Strong by zymba
  • Воскресенье 10.00 — Mind & body
Бесплатная городская тренировка.
Бесплатная городская тренировка.
Объединение фотографов АГУ Евгения Федорова.

Организаторами проекта выступили:

  • Парк спорта А. Смертина,
  • Комитет по физической культуре и спорту Барнаула,
  • Индустриальный район г. Барнаула,
  • Алтайский краевой фонд «Социальные инициативы».

Вступай в команду программы «Парк спорта», и получи возможность бесплатных тренировок под открытым небом!

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