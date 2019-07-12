Подведены промежуточные итоги программы здорового образа жизни «Парк спорта»

Третий сезон проекта здорового образа жизни «Парк спорта» продолжает свою работу. На каждой бесплатной городской тренировке в среднем присутствуют от 60 до 80 человек. На этой неделе организаторы проекта подвели промежуточные итоги за июнь и наградили самых активных участников приятными бонусами.

Алексей Трофимов,

соорганизатор проекта ЗОЖ «Парк спорта»:

Безумно приятно видеть неравнодушных к спорту жителей г. Барнаула у нас в парке, кто приходит не один раз за лето, а стремиться к результату. Участнику проекта в специальном паспорте ставятся отметки посещаемости, по которым мы и определяем самых активных. Подведя итоги за июнь, мы выдали 15 подарочных сертификатов в КОБ «Пляж», чтобы лето было еще ярче и приятнее.

Бесплатная городская тренировка. Объединение фотографов АГУ Евгения Федорова.

Стать участником программы может каждый абсолютно бесплатно, не смотря на пол, возраст и физическую подготовку, среди уже тренирующихся можно увидеть детей и даже мужчин. Занятия проходят 4 раза в неделю по следующим направления: функциональный тренинг/tabata, social dance, strong by zymba, mind & body. Продлятся тренировки до 1 сентября и завершится проект традиционной самой массовой городской тренировкой.

Бесплатная городская тренировка. Объединение фотографов АГУ Евгения Федорова.

График тренировок еженедельно: Вторник 19.30 — Функциональный тренинг / Tabata

19.30 — Функциональный тренинг / Tabata Среда 19.00 — Social dance

19.00 — Social dance Четверг 19.30 — Strong by zymba

19.30 — Strong by zymba Воскресенье 10.00 — Mind & body

Бесплатная городская тренировка. Объединение фотографов АГУ Евгения Федорова.

Организаторами проекта выступили:

Парк спорта А. Смертина,

Комитет по физической культуре и спорту Барнаула,

Индустриальный район г. Барнаула,

Алтайский краевой фонд «Социальные инициативы».

Вступай в команду программы «Парк спорта», и получи возможность бесплатных тренировок под открытым небом!