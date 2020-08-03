Подвиг: астронавты приводнились в посадочной капсуле в акватории Месиканского залива

Успешная посадка стала последним ключевым испытанием того, может ли космический корабль Илона Маска доставлять астронавтов на орбиту и возвращаться — подвиг, которого до сих пор не совершала ни одна частная компания, пишет bfm.ru.
Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе неподалеку от побережья Флориды в 21.48 мск. На высоте около 5,5 км сработали тормозные парашюты, на высоте около 2 км — основные, передает ТАСС.
«От имени команды NASA добро пожаловать обратно на планету Земля. Спасибо за полет на SpaceX», — сказал диспетчер компании SpaceX после посадки.
Это первая с 1975 года посадка американского пилотируемого космического корабля на воду.