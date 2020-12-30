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Жизнь

2020, подвинься! Как крупнейшие города мира прихорашиваются к Новому году

Несмотря на пандемию, во многих городах мира к Рождеству все-таки установили ели, а также включили иллюминацию. Как теперь выглядят мегаполисы — в нашем репортаже из соцсетей.

Рождество в Нью-Йорке.
Рождество в Нью-Йорке.
www.instagram.com/livetonny/

Сильный контраст с российскими реалиями ощущается при одном взгляде на фото из предновогоднего Лос-Анджелеса. Здесь нет снега, поэтому легко одетые девушки на фоне рождественской ели выглядят комично.

В Париже ситуация уже иная. Новогодние украшения органично смотрятся на фоне французских пейзажей. Иллюминацией, кажется, окутан весь город. Особенно эффектно выглядит гигантский светящийся воздушный шар.

Как столица моды, Милан удивляет своих жителей и гостей брендовыми украшениями. Так, рождественской достопримечательностью здесь уже несколько лет подряд является ель «от Сваровски».

А еще поражает своей красотой Миланский собор. 31 декабря на его стенах покажут световое шоу «Просветленные мысли». Его отрывки уже можно найти в Instagram, ведь на днях прошла генеральная репетиция новогоднего представления.

Световой потолок и в Барнауле найти можно, но такой, как в Токио, вы вряд ли увидите где-то еще. В столице Японии работает большой иллюминационный центр, где светится вообще все. Смотрите сами.

Конечно, Лондон и Нью-Йорк тоже подготовили к празднику. В последнем откровенно погоняют уходящий год — на Таймс-сквер красуется большая надпись «2020, подвинься».

А вот, еще одна сияющая столица — наш Барнаул. Гуляя сейчас по центру города, можно забыть о том, что 2020 год выдался столь непростым — несмотря на коронавирус, краевая столица выглядит действительно празднично.

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