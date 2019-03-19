Подводные археологи нашли древнее затонувшее судно, описанное Геродотом

Затонувшее около 2500 лет назад судно, найденное подводными археологами на дне реки Нил, возможно, стало первым доказательством того, что знаменитый историк Геродот абсолютно точно описывал увиденное, сообщает « РГ ».

Древнегреческий историк Геродот в своих хрониках, изданных около 450 года до н. э., описал тип грузового судна — барис.

Геродот лично видел это судно, которое использовалось для перевозки грузов по Нилу. Согласно его чертежам, барисы строили из деревянных досок, которые «выстраивали подобно кирпичной кладке».

Швы были заделаны папирусом, а руль проходил через отверстие в киле. Такая же система рулевого управления имеется в крохотных моделях судов, найденных в гробницах фараонов. Однако до сих пор не было археологического подтверждения.

Конструкции Геродот посвятил 23 строки.

Исследование опубликовано в монографии Центра морской археологии Оксфордского университета, пишет bfm.ru.

Кладбище «Корабля 17»

В 2009 году на дне Нила было найдено кладбище кораблей, и археологи постепенно исследуют его. Среди находок оказался и хорошо сохранившийся барис. Степень его сохранности составляет около 70%.

Нил. СС0

Он затонул возле порта Тонис-Гераклион в период от 664 до 332 годов до н. э. и получил условное обозначение «Корабль 17». Он почти полностью отвечает описанию Геродота. Исключение составляют поперечные балки, стягивающие борта. Но ученые не исключают, что историк просто не до конца понял конструкцию.

«Геродот пишет, что эти лодки имели длинные внутренние балки, а у обнаруженного бариса они короткие. Но никто на самом деле и не знал, что это значит. Подобные структуры никогда раньше не находили археологи», — говорит Дамиан Робинсон из Оксфордского центра морской археологии.

По его словам, исследование хорошо сохранившегося бариса доказывает, что Геродот довольно точно описал этот тип судов.

Что известно о Геродоте

Геродот был древнегреческим историком, жившим в период примерно с 484 года по 425 года до нашей эры, пишет Lenta.ru. Он посетил Вавилон, Ассирию, Египет, Малую Азию, Балканский полуостров.

Основной его труд — трактат «История», описывающий жизнь многих народов Евразии.