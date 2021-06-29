Подземный толчок зафиксировали на Алтае в районе Чуйского землетрясения 2003 года

Толчок магнитудой 3,3 произошел в Кош-Агачском районе. Эпицентр землетрясения находился примерно в 41 км к востоку от Кош-Агача у границы с Тувой.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,8 балла.

Землетрясение зарегистрировано в границах очага сейсмоактивности.

Чуйское землетрясение

27 сентября 2003 года произошло землетрясение с эпицентром в Бельтире Кош-Агачского района. Подземные толчки имели силу 6−7 баллов, магнитуда главного толчка 7,3. В зоне эпицентра были сотрясения почвы более 10 баллов.

Землетрясение. Олег Богданов

Считается, что Чуйское землетрясение стало третьим по магнитуде среди всех, произошедших в России с 1991 по 2020 годы, и самое сильное из произошедших за этот период на континентальной территории страны.

В зоне землетрясения были зафиксированы многочисленные оползни и обвалы. Практически полностью был разрушен поселок Бельтир.