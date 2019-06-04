Поджигатели травы в Алтайском крае заплатили более миллиона рублей

Житель Барнаула опубликовал в соцсети видео о том, как заметил горящий в бору костер, который чуть не привел к пожару. Мужчина потушил огонь и призвал горожан быть ответственнее. Об этом же на онлайн-форуме сказал и председатель комитета АКЗС по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов. Только за сельхозпалы в крае заплатили уже более миллиона рублей штрафов.