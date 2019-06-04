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Жизнь

Поджигатели травы в Алтайском крае заплатили более миллиона рублей

Житель Барнаула опубликовал в соцсети видео о том, как заметил горящий в бору костер, который чуть не привел к пожару. Мужчина потушил огонь и призвал горожан быть ответственнее. Об этом же на онлайн-форуме сказал и председатель комитета АКЗС по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов. Только за сельхозпалы в крае заплатили уже более миллиона рублей штрафов.

Сельхозпалы - главная опасность для лесов весной.
Сельхозпалы - главная опасность для лесов весной.
Дмитрий Лямзин.

С начала пожароопасного периода на территории региона случилось 4 509 природных пожаров, их них 716 на землях сельхозназначения.

Сжигание травы и разведение костров на полях может обойтись очень дорого. К административной ответственности в этот сезон привлекли 41 нарушителя, наложено 669 штрафов на общую сумму 1 млн 355 тысяч рублей.

Фермеры могут лишиться субсидий, если будут бесконтрольно жечь сухую траву. Информация по всем случаям направляется в министерство сельского хозяйства Алтайского края.

«Отдельно отмечу, что для юридических лиц в условиях особого противопожарного режима штрафные санкции могут достигать 400 тысяч рублей», — заметил Серов.

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