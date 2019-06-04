Поджигатели травы в Алтайском крае заплатили более миллиона рублей

С начала пожароопасного периода на территории региона случилось 4 509 природных пожаров, их них 716 на землях сельхозназначения.
Сжигание травы и разведение костров на полях может обойтись очень дорого. К административной ответственности в этот сезон привлекли 41 нарушителя, наложено 669 штрафов на общую сумму 1 млн 355 тысяч рублей.
Фермеры могут лишиться субсидий, если будут бесконтрольно жечь сухую траву. Информация по всем случаям направляется в министерство сельского хозяйства Алтайского края.
«Отдельно отмечу, что для юридических лиц в условиях особого противопожарного режима штрафные санкции могут достигать 400 тысяч рублей», — заметил Серов.