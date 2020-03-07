«Поехали!» Как выбирали и тренировали первых космонавтов в Советском Союзе

7 марта 1960 года в СССР сформировали первую группу космонавтов. Кто в нее попал и как проходили тренировки космонавтов, рассказывает altapress.ru.

Первые в космос

Первый отряд космонавтов состоял из 12 человек. В него вошли Юрий Гагарин и уроженец Алтая Герман Титов. Затем по решению комиссии группу увеличили до 20 человек.

В составе отряда оказались 9 лётчиков ВВС, 6 лётчиков ПВО и 5 лётчиков авиации ВМФ.

На момент зачисления самому старшему, Павлу Беляеву, было 34 года, а самому младшему, Валентину Бондаренко — 23 года.

Отряд создали на базе войсковой части. Впоследствии ее преобразовали в Центр подготовки космонавтов ВВС (ЦПК).

Кто полетит?

К лету 1960 года определилась группа из шести космонавтов для подготовки к первому полёту: это были Юрий Гагарин, Герман Титов, Андриян Николаев, Павел Попович, Анатолий Карташов и Валентин Варламов. По медицинским показателям Карташова и Варламова отстранили.

Юрий Гагарин Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Окончательно шестерка первых претендентов выглядела так: Юрий Гагарин, Герман Титов, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович и Валерий Быковский.

К сдаче выпускных экзаменов 17−18 января 1961 года допустили всех шестерых кандидатов в космонавты. Все они показали отличные знания. Рассмотрев личные дела, характеристики и результаты экзаменов, приёмная комиссия записала в акте: «Рекомендуем следующую очерёдность использования космонавтов в полётах: Гагарин, Титов, Нелюбов, Николаев, Быковский, Попович».

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полёт. Его дублёром стал Герман Титов, запасным космонавтом — Григорий Нелюбов.

Почему Гагарин сказал «Поехали!»

Тренировками космонавтов руководил знаменитый летчик-испытатель Герой Советского Союза Марк Лазаревич Галлай. Он любил говорить «Поехали!» вместе уставного «Экипаж, взлетаю!».

Источник

Анна Карпова