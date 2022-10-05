5 октября
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Жизнь

Поехали, Кикина. Как пройдет полет космического корабля с алтайской журналисткой — разбор

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с бывшей алтайской журналисткой Анной Кикиной стартует 5 октября. Ей предстоит путь на Международную космическую станцию (МКС). Как пройдет полет и какая роль уготована единственной женщине в российском отряде космонавтов — в материале altapress.ru.

МКС. Выход в открытый космос.
МКС. Выход в открытый космос.
Соцсети
1
Кто такая Анна Кикина и где она работала?

Анна Кикина родом из Новосибирска. Она училась в Новосибирской госакадемии водного транспорта. Получила образование инженера-гидротехника и экономиста-менеджера.

Анна работала на «Радио Сибирь-Алтай» в Горно-Алтайске до 2012 года.

Потом она прошла отбор на должность кандидата в космонавты-испытатели. В 2014 году ее рекомендовали в отряд Роскосмоса.

2
Что Кикина будет делать на космической станции?

Кикина будет оператором манипулятора ERA во время одного их выходов в открытый космос.

Космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин сообщил ТАСС, что Анна будет жить в каюте многоцелевого лабораторного модуля «Наука».

Экипаж космического корабля Crew Dragon
Экипаж космического корабля Crew Dragon
NASA
3
Когда начнется и как пройдет полет?

Экипаж сядет в корабль в 8:40 по времени Восточного побережья США (15:40 мск). Запуск начнется в 12:00 (19:00 мск).

Корабль состыкуется с МКС в автоматическом режиме в 16:57 (23:57 мск) 6 октября.

4
Сколько космонавты пробудут на МКС?

Космонавты пробудут на станции 145 суток.

В программе NASA на МКС более 200 экспериментов.

Полет на космическом корабле
Полет на космическом корабле
Роскосмос
5
Кто еще полетит с Анной Кикиной?

В команде с Анной будут астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката.

6
А разве запуск не планировали раньше?

Все верно, запуск корабля планировали на 3 октября.

Его пришлось перенести на 5 октября из-за начавшегося урагана «Иэн». Он обрушился на Флориду, где находится стартовая площадка.

Стыковка модуля &quot;Наука&quot; с МКС.
Стыковка модуля «Наука» с МКС.
Скриншот трансляции Роскосмос
7
Напряженная обстановка: как сотрудничают космические агентства стран России и США?

Отношения России и США ухудшились, но это не помешало NASA поддерживать тесные связи и взаимодействие с Роскосмосом.

Так, по программе перекрестных полетов на борту российского корабля «К. Э. Циолковский» с космодрома Байконур отправился американский космонавт Фрэнк Рубио. Запуск прошел 21 сентября.

Анна Кикина станет первой россиянкой, полетевшей на американском корабле.

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