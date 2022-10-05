Анна Кикина родом из Новосибирска. Она училась в Новосибирской госакадемии водного транспорта. Получила образование инженера-гидротехника и экономиста-менеджера.
Анна работала на «Радио Сибирь-Алтай» в Горно-Алтайске до 2012 года.
Потом она прошла отбор на должность кандидата в космонавты-испытатели. В 2014 году ее рекомендовали в отряд Роскосмоса.
Кикина будет оператором манипулятора ERA во время одного их выходов в открытый космос.
Космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин сообщил ТАСС, что Анна будет жить в каюте многоцелевого лабораторного модуля «Наука».
Экипаж сядет в корабль в 8:40 по времени Восточного побережья США (15:40 мск). Запуск начнется в 12:00 (19:00 мск).
Корабль состыкуется с МКС в автоматическом режиме в 16:57 (23:57 мск) 6 октября.
Космонавты пробудут на станции 145 суток.
В программе NASA на МКС более 200 экспериментов.
В команде с Анной будут астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката.
Все верно, запуск корабля планировали на 3 октября.
Его пришлось перенести на 5 октября из-за начавшегося урагана «Иэн». Он обрушился на Флориду, где находится стартовая площадка.
Отношения России и США ухудшились, но это не помешало NASA поддерживать тесные связи и взаимодействие с Роскосмосом.
Так, по программе перекрестных полетов на борту российского корабля «К. Э. Циолковский» с космодрома Байконур отправился американский космонавт Фрэнк Рубио. Запуск прошел 21 сентября.
Анна Кикина станет первой россиянкой, полетевшей на американском корабле.