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Что Кикина будет делать на космической станции?

Кикина будет оператором манипулятора ERA во время одного их выходов в открытый космос.

Космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин сообщил ТАСС, что Анна будет жить в каюте многоцелевого лабораторного модуля «Наука».