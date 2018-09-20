«Поехали!»: конструкторы разрешили продырявленному «Союзу» продолжить полет

Совет главных конструкторов допустил к продолжению полета космический корабль «Союз МС-09» в составе российского сегмента Международной космической станции (МКС), сообщается на сайте ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

«Нарушение герметичности станции устранено, штатное давление восстановлено, ТПК „Союз МС-09“ допущен к продолжению полета в составе РС МКС и выполнению функции корабля-спасателя», — говорится в сообщении.

Совет одобрил возвращение членов экипажа МКС — космонавта Олега Артемьева и астронавтов Ричарда Арнольда, Эндрю Фойстела — на корабле «Союз МС-08» 4 октября.

Ранее сообщалось, что на МКС произошла утечка кислорода, источником которой стало отверстие в обшивке корабля «Союз МС-09». Отверстие было срочно заделано спецгерметиком. Проводившая расследование комиссия установила, что утечка стала результатом работы дрели и виновны некоторые лица с низкой компетенцией, пишет polit.ru.

РКК «Энергия» — ведущее предприятие ракетно-космической отрасли промышленности, головная организация по пилотируемым космическим системам.

Версии

30 августа на станции начало снижаться давление воздуха. Космонавты нашли и загерметизировали отверстие. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что обшивку корабля намеренно повредили сверлом.

Американские астронавты могли специально просверлить отверстие в космическом корабле «Союз МС-09», чтобы оперативно доставить на Землю больного коллегу. Эту версию рассматривает в качестве основной специальная комиссия «Роскосмоса».

Российские специалисты запросили у NASA данные видеорегистраторов астронавтов, а также их актуальные медицинские показания.

Командир МКС Эндрю Фойстел утверждает, что экипаж не имел никакого отношения к появлению пробоины.

В Госдуме заявили, что дыру в МКС мог просверлить космонавт-психопат.

Также рассматривалась версия о том, что обшивку повредили на Земле — во время сборки корабля. Ранее СМИ сообщили, что дыра на МКС образовывалась постепенно, что подтверждает теорию о ее «земном» происхождении, пишет Газета.Ru.