26 февраля
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Жизнь

Поесть блинов и сжечь чучело. Где в Барнауле весело отметить Масленицу

26 февраля устраивают пышные проводы зимы и встречают весну с блинами и веселыми играми. Altapress.ru рассказывает, где в Барнауле с размахом отметить Масленицу и посмотреть на сожжение чучела.

На "Сибирской масленице" выбрали лучшее чучело.
На "Сибирской масленице" выбрали лучшее чучело.
Анна Зайкова, altapress.ru

Где спеть частушки и поплясать от души?

Парк «Центральный» устраивает праздник «Веселись честной народ — Масленица к нам идет!» в 12:00. Гостей ждут народные игры, ярмарка декоративно-прикладного творчества и конкурс на лучшее чучело Масленицы.

Перед зрителями выступит вокальная студия «СибириЯ». А также будут работать русская кузня и полевая кухня с блинами и горячим чаем.

Парк «Лесная сказка» организует сразу 10 игровых площадок, которые будут работать с 13:00 до 16:00. Гостей встретит клуб фехтования «Фениксъ» и даст уроки по фланкировке. На сцене споют ансамбли народной песни и вокально-хореографические коллективы.

На праздник приедет сама Баба Яга, чтобы погадать на будущее. А также можно поучаствовать в соревнованиях по перетягиванию каната и спеть в «Народном караоке».

Как прошла Масленица в парке &quot;Лесная сказка&quot;
Как прошла Масленица в парке «Лесная сказка»
Анна Зайкова

Народные гуляния пройдут и в парке «Арлекино» в 12:00. Творческие коллективы Барнаула подготовили красочные номера, а повара заготовили вкусное мясо для шашлыка и тесто для блинов. В конце праздника состоится традиционное сожжение чучела.

Где покататься в санях, запряженных тройкой?

В парке «Изумрудный» будут работать извозчики, которые с радостью прокатят в санях, запряженные лошадьми или оленями.

Также гости узнают больше о традициях Масленицы — например, как праздновать каждый день масленичной недели. Не обойдется без танцев, народных песен, игр и обрядов.

Кроме того выступят фланкировщики и состоится джигитовка на конях.

Начало в 13:00.

Упряжка. Кони. Сани
Упряжка. Кони. Сани
СС0

Где проявить силу богатырскую?

Парк спорта Алексея Смертина в 13:00 устраивает соревнования на силу и ловкость. Барнаульцы смогут потягать деревянные гантели и залезть на «масленичный столб» за ценными призами.

Дети будут рады погладить хаски и покататься на пони. А их родители с удовольствием съедят вкусный блин и выпьют чая. Также гостей ждут песни, танцы и русско-народные забавы.

На 15:00 запланировано сжигание чучела.

А зимний городок торгового центра «Галактика» подготовил несколько интересных конкурсов. Гостей ожидают битва на мешках, метание валенок, подкидывание блинов и ходьба на ходулях. Также посетителей будут бесплатно угощать блинами и чаем.

&quot;Сибирская масленица&quot;
«Сибирская масленица»
Архив компании «Барнаульский пищевик»

Мастер-классы

Мастер-классы проведут в нескольких городских музеях.

Краеведческий музей (на ул. Мало-Тобольской) проведет бесплатные уроки в здании Старого базара. Барнаульцев научат мастерить куклу «Масленицу», тряпичную куклу «Зайчик на пальчик» и подвеску «Солнце — в дом, грусть, печали — вон».

Государственный художественный музей Алтайского края расскажет о традициях Масленицы и покатает на лошадях с цветной упряжью.

На &quot;Сибирской масленице&quot; выбрали лучшее чучело.
На «Сибирской масленице» выбрали лучшее чучело.
Анна Зайкова, altapress.ru

Блины от шеф-повара

«Горная аптека» приглашает барнаульцев на дегустацию блинов от шеф-повара. А также предлагает горячий глинтвейн и травяной чай.

Наевшись, гости смогут повеселиться в конкурсах от «Аптеки» и посмотреть на сжигание чучела зимы.

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