Поэт Илья Резник за «два слова» хочет отсудить у детских садиков 180 млн рублей

Илья Резник пытается отсудить у сети детсадов 180 млн рублей за использование в названии учреждений фразы «Маленькая страна», пишет « Комсомольская правда ».

Слова «маленькая» и «страна», использованные в популярной песне, якобы закреплены за Резником, поэтому использовать их можно только с его разрешения и за вознаграждение.

Кроме того, поэт уверен, что за исполнение на утренниках песни «Маленькая страна», которую поет Наташа Королева, детские сады должны отчислять гонорар.

«С каждого садика Резник и его юристы требовали по три млн рублей. У нас в сети 60 садов. То есть они хотели 180 миллионов», — рассказали изданию основатели сети дошкольных учреждений Олег и Алина Будивские.

Несколько лет назад Резник подал в суд на бизнесменов, но безуспешно. 3 сентября 2019 года Роспатент снял с товарного знака «Маленькая страна» защиту в области дошкольного образования — за поэтом оставили использование торговой марки в области развлечения и музыки.

В детском саду. Анна Зайкова

Однако летом 2020 года Будивские получили постановление о возбуждении уголовного дела. Им предъявили обвинение по статье 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Ущерб оценили в 180 млн рублей.

«Никогда в России конфликты подобного рода не переходили в уголовную плоскость. По этой статье возбуждают уголовные дела лишь в случае контрафакта», — отметил адвокат бизнесменов Владимир Комаров.

Теперь Будивским грозит до 2 лет лишения свободы и выплата компенсации. Резник и его окружение отказываются комментировать уголовное дело.

Издание отмечает, что в детских садах на всякий случай перестали включать в сценарий утренников популярную среди детей песню «Маленькая страна».

Напомним, в 2017 году Резнику «плюнули в лицо» накануне дня рождения. После выступления с детским музтеатром «Маленькая страна» его обманул бизнесмен, пообещавший автомобиль в качестве гонорара.