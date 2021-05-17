Поэт в гробу перевернулся. Жители Бийска возмущены очередной огромной свалкой

В Бийске на ул. Лермонтова образовалась огромная куча мусора. Местные жители негодуют и призывают власти принять меры.

Очередная мусорная свалка в Бийске. Теперь на улице Лермонтова.

По данным паблика «Инцидент. Бийск», точный адрес свалки ул. Лермонтова, 169. Она практически никогда не исчезает.

Стыдно иметь такую свалку на улице, носящей имя великого русского поэта, пишут неравнодушные горожане.

Автор поста говорит о том, что куча мусора здесь постоянно растет.

«Подъезжают на грузовиках и вываливают рядом. Говоришь им, зачем валите рядом мусор, в ответ — все равно вывезут. Скоро до драки дойдет. Вывозят только контейнер. Рядом мусор лежит», — пишет бийчанин.

Некоторые бийчане отмечают, что аналогичная ситуация сложилась на одном из участков ул. Трофимова.

Видимо, дела с вывозом мусора в Бийске совсем плохи. Несколько дней назад жители города жаловались, что свалку не убирают на улице Разина.

«Стоит специфический запах, везде гниль. Когда же это прекратится?» — возмущались бийчане.