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Жизнь

Поездка в российском плацкарте впечатлила иностранную журналистку

Путешествие в плацкартном вагоне впечатлило журналистку Йенни Йесканен. Свои наблюдения о поездке по маршруту Санкт-Петербург — Мурманск она написала в статье для финской газеты Helsingin Sanomat.

Романтика плацкарта.
Романтика плацкарта.
trinixy.ru

Ее очень удивил внешний вид пассажиров плацкарта. «Россияне, которые обычно заботятся о том, как они одеты, ждут проверки билетов в пестрых тапочках и симпатичных домашних костюмах, чего обычно не увидишь на улицах Санкт-Петербурга», — цитирует статью Йенни Йесканен РИА Новости.

Также журналистка отметила, что плацкартный вагон напомнил ей хостел. Иностранку впечатлило то, что на самом деле пассажиры ведут себя тихо.

«Сначала я переживала, что в одном вагоне со мной может оказаться шумная компания любителей выпить, но вместе со мной ехали семьи с детьми, семейные пары и женщины, которые путешествовали в одиночку», — пишет журналистка.

Также она указала на то, что россияне перед поездкой на поезде основательно запасаются едой.

Кроме того, журналистку поразила красота «мелькающей за окном природы».

«Чем дальше мы едем, тем интереснее становятся пейзажи. На сопки можно смотреть бесконечно!», — восхищается иностранка.

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