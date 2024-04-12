13 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Погиб бывший адвокат серийного убийцы Андрея Чикатило

Марат Хабибулин, который являлся адвокатом серийного убийцы Чикатило, погиб под Луганском, пишет РБК ссылаясь на лечебно-реабилитационный центр «Феникс», там он работал юристом.

Свечи. Молитва.
Свечи. Молитва.
СС0

Главврач клиники Ольга Бухановская сообщила, что Хабибулин погиб в результате автопроисшествия. ДТП произошло по дороге в Ростов-на-Дону. Она отметила, что в настоящее время неизвестно, что именно стало причиной смерти: ДТП или проблемы со здоровьем.

Его родственники завтра выезжают на место происшествия.

Напомним, что Хабибулин представлял в суде интересы Андрея Чикатило, который в период с 1978 по 1990 год убил несколько десятков человек. Чикатило в итоге приговорили к смертной казни, он был расстрелян в 1994 году в новочеркасской тюрьме.

Ранее сообщалось, что умер скандальный американский актер О. Джей Симпсон.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость