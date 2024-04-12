Погиб бывший адвокат серийного убийцы Андрея Чикатило

Марат Хабибулин, который являлся адвокатом серийного убийцы Чикатило, погиб под Луганском, пишет РБК ссылаясь на лечебно-реабилитационный центр «Феникс», там он работал юристом.

Главврач клиники Ольга Бухановская сообщила, что Хабибулин погиб в результате автопроисшествия. ДТП произошло по дороге в Ростов-на-Дону. Она отметила, что в настоящее время неизвестно, что именно стало причиной смерти: ДТП или проблемы со здоровьем.

Его родственники завтра выезжают на место происшествия.

Напомним, что Хабибулин представлял в суде интересы Андрея Чикатило, который в период с 1978 по 1990 год убил несколько десятков человек. Чикатило в итоге приговорили к смертной казни, он был расстрелян в 1994 году в новочеркасской тюрьме.

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