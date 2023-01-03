Погиб известный гонщик и основатель бренда обуви Кен Блок

Американский гонщик и сооснователь бренда DC Shoes Кен Блок погиб в аварии на снегоходе. Ему было 55 лет. Об этом сообщает ТАСС .

По информации офиса шерифа округа Уошэтч (штат Юта, США), Блок ехал на снегоходе по крутому склону. Вдруг транспорт внезапно перевернулся и придавил гонщика. По официальным данным, Блок умер на месте в результате полученных травм.

Смерть гонщика подтвердила его команда Hoonigan в социальных сетях.

Кен Блок с середины 2000-х годов участвовал в ралли и трижды занимал второе место по итогам чемпионата Rally America. В 1994 году он вместе с деловым партнером Деймоном Уэем основал бренд обуви для скейтбордистов DC Shoes.