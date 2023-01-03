3 января
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Жизнь

Погиб известный гонщик и основатель бренда обуви Кен Блок

Американский гонщик и сооснователь бренда DC Shoes Кен Блок погиб в аварии на снегоходе. Ему было 55 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

По информации офиса шерифа округа Уошэтч (штат Юта, США), Блок ехал на снегоходе по крутому склону. Вдруг транспорт внезапно перевернулся и придавил гонщика. По официальным данным, Блок умер на месте в результате полученных травм.

Смерть гонщика подтвердила его команда Hoonigan в социальных сетях.

Кен Блок с середины 2000-х годов участвовал в ралли и трижды занимал второе место по итогам чемпионата Rally America. В 1994 году он вместе с деловым партнером Деймоном Уэем основал бренд обуви для скейтбордистов DC Shoes.

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