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11 декабря
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Жизнь

В красноярском зоопарке погиб жираф

В красноярском зоопарке «Роев ручей» произошел несчастный случай, жертвой которого стал любимец детворы африканский жираф по кличке Байтерек, об этом сообщает «Интерфакс».

Жираф.
Жираф.
СС0

Несколько дней назад жираф неудачно подвернул ногу в вольере и упал на нее всей тяжестью тела. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Директор зоопарка Андрей Горбань на страничке в соцсетях написал, что у Байтерика был болевой шок.

«Специалисты всю ночь пытались обезболить. Но жирафы — очень нежные животные, и в природе если у них с ногами что-то случается, то они гибнут», — рассказал «Интерфаксу» сотрудник зоопарка.

«Трудно подобрать слова, когда уходит твой питомец. Сегодня мы потеряли Байтерека, главу семьи наших африканских жирафов. Почти всю ночь ветеринарные врачи и зоологи пытались облегчить страдания нашего друга. В 7:46 Байтерека не стало», — написал Андрей Горбань.

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