В красноярском зоопарке погиб жираф

В красноярском зоопарке «Роев ручей» произошел несчастный случай, жертвой которого стал любимец детворы африканский жираф по кличке Байтерек, об этом сообщает «Интерфакс».

Несколько дней назад жираф неудачно подвернул ногу в вольере и упал на нее всей тяжестью тела. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Директор зоопарка Андрей Горбань на страничке в соцсетях написал, что у Байтерика был болевой шок.

«Специалисты всю ночь пытались обезболить. Но жирафы — очень нежные животные, и в природе если у них с ногами что-то случается, то они гибнут», — рассказал «Интерфаксу» сотрудник зоопарка.

«Трудно подобрать слова, когда уходит твой питомец. Сегодня мы потеряли Байтерека, главу семьи наших африканских жирафов. Почти всю ночь ветеринарные врачи и зоологи пытались облегчить страдания нашего друга. В 7:46 Байтерека не стало», — написал Андрей Горбань.