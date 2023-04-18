Погибла трехкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак

По информации «Спорт-Экспресс», 29-летняя Виктория Дивак выпала с восьмого этажа жилого дома и скончалась на месте от полученных травм. Ее тело нашли под окнами многоквартирного дома в Астрахани.
РЕН ТВ сообщает — по предварительной информации трагедия произошла в результате несчастного случая.
По факту смерти Следственный комитет завел уголовное дело.
Федерация гандбола России и руководство команды, за которую выступала Дивак, выразили соболезнования в связи с трагедией.
Известно, что Виктория — уроженка Волгограда. Она была младшей дочерью легенды «Ротора» 1970−1980-х годов Виктора Дивака.