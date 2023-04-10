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Жизнь

Актрису дубляжа Елену Шульман насмерть сбил троллейбус

Актрису дубляжа Елену Шульман сбил троллейбус в Санкт-Петербурге вечером 7 апреля. Она скончалась после аварии. Об этом сообщает «Газет.ru».

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Вечером 7 апреля Елена Шульман попала под колеса троллейбуса.

В пресс-службе городского комитета по транспорту сообщают, что актриса дубляжа возможно хотела обойти людей, стоящих на остановке. Она вышла на проезжую часть и попала под транспорт.

Елену Шульман госпитализировали с многочисленными переломами в НИИ имени Джанелидзе. По данным СМИ, актриса скончалась в больнице.

10 апреля Шульман могло исполниться 54 года.

Елена Шульман стала голосом десятков известных актеров. Она озвучила более 650 фильмов. Ее голосом говорили Настасья из «Трех богатырей», Мэри Джейн из «Человека-паука» Сэма Рэйми, Веспер Линд в «Казино «Рояль».

Также актриса играла в кино и выступала в качестве режиссера.

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