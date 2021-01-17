Жителя Липецка оштрафовали на 7,5 тыс. рублей за проезд в маршрутке без маски

Советский районный суд вынес решение наказать липчанина за проезд в общественном транспорте без маски. Об этом рассказали на сайте Lipetskmedia.

В ноябре прошлого года местный житель попался проверяющим, будучи без средства индивидуальной защиты в маршрутке № 343. По данному факту прошел суд, приговоривший его к административному наказанию в виде штрафа в 7,5 тыс. рублей.

По мнению суда житель Липецка нарушил постановление «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом».

Масочный режим. Коронавирус. Новый год. CC0

На портале отмечается, что наказание можно считать довольно гуманным. Согласно части 2 статьи 6.3 КоАП России, за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения предусмотрены более серьезны суммы — от 15 до 40 тыс. рублей.