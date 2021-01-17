Погибли два члена экипажа затонувшего в Черном море российского сухогруза

РИА-Новости, ссылаясь на губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер, сообщает , что два члена экипажа российского сухогруза «Арвин» погибли.

По словам руководителя провинции корабль терпит бедствие в районе Инкуму.

«На борту находились 13 человек экипажа, все граждане России. На данный момент спасены пять членов экипажа, два тела подняты на борт спасательного катера, поиск шестерых продолжается», — со ссылкой на агентство Anadolu приводит слова Гюнера новостное агентство.

Ранее проведение спасательной операции осложняла плохая погода. О чем также рассказал губернатор.

Турецкое Минобороны направило в район крушения фрегат, как только представилась возможность.

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РИА-Новости отмечает, что по данным, полученным с портала Vesselfinder, «Арвин» был построен в 1975 году. До 1992 года он ходил под российским флагом, после чего над ним стал развиваться флаг Болгарии, а потом — Камбоджи.

В материалах сайта Fleetphoto сказано, что с 2016 года сухогруз ходит под флагом Палау. В качестве владельца значится Arvin Shipping LTD.

Кроме того, журналисты портала отследили путь судна. Так, система Marinetraffic показала, что 2 января «Арвин» направился из грузинского порта Поти в Бургас. А последний заход он сделал 15 января. Тогда он отметился в турецком порту Бартын.