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Жизнь

Погибли два члена экипажа затонувшего в Черном море российского сухогруза

РИА-Новости, ссылаясь на губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер, сообщает, что два члена экипажа российского сухогруза «Арвин» погибли.

Сухогруз, похожий на "Арвин".
Сухогруз, похожий на "Арвин".
vesselfinder.com

По словам руководителя провинции корабль терпит бедствие в районе Инкуму.

«На борту находились 13 человек экипажа, все граждане России. На данный момент спасены пять членов экипажа, два тела подняты на борт спасательного катера, поиск шестерых продолжается», — со ссылкой на агентство Anadolu приводит слова Гюнера новостное агентство.

Ранее проведение спасательной операции осложняла плохая погода. О чем также рассказал губернатор.

Турецкое Минобороны направило в район крушения фрегат, как только представилась возможность.

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

РИА-Новости отмечает, что по данным, полученным с портала Vesselfinder, «Арвин» был построен в 1975 году. До 1992 года он ходил под российским флагом, после чего над ним стал развиваться флаг Болгарии, а потом — Камбоджи.

В материалах сайта Fleetphoto сказано, что с 2016 года сухогруз ходит под флагом Палау. В качестве владельца значится Arvin Shipping LTD.

Кроме того, журналисты портала отследили путь судна. Так, система Marinetraffic показала, что 2 января «Арвин» направился из грузинского порта Поти в Бургас. А последний заход он сделал 15 января. Тогда он отметился в турецком порту Бартын.

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