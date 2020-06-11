Погибшего в ДТП с участием Ефремова водителя похоронили на родине в Рязанской области

Водителя Сергея Захарова, который погиб от полученных травм после аварии с участием актера Михаила Ефремова, похоронили в родном селе Кузьминской Рязанской области рядом с могилой отца.

Церемония прощания состоялась в траурном зале при институте Склифосовского в Москве 11 июня, на ней были жена и сын, пишет ТАСС.

Отпевание прошло уже в Рязанской области, в храме Казанской иконы божьей матери в селе Константиново. На обряд пришли 60 человек, поминки провели в узком семейном кругу.

Проститься с сыном привезли 86-летнюю маму погибшего, Марию Ивановну. Ей до последнего не говорили о смерти сына, опасаясь за ее здоровье — у женщины уже было два инфаркта, сообщает «Российская газета».

По словам источника ТАСС, власти предоставили защитные маски, на церемонии дежурил фельдшер, возле места прощания находился автобус с кондиционером — в четверг в Рязанской области установилась 30-градусная жара.

Напомним, трагедия произошла вечером 8 июня в центре Москвы. Машина актера Михаила Ефремова вылетела на встречную полосу и столкнулась с фургоном доставки еды. Сергей Захаров, который работал курьером, находился за рулем. Он скончался в больнице от многочисленных травм.