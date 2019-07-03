Погибшие на глубоководном аппарате моряки служили в секретной части в Петербурге

«Фонтанка» сообщает, что 14 моряков, погибших на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате, приписаны к петербургской военной части. Это подразделение имеет статус секретного, в открытых источниках его называют эксплуатантом атомных глубоководных станций.