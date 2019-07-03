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Жизнь

Погибшие на глубоководном аппарате моряки служили в секретной части в Петербурге

«Фонтанка» сообщает, что 14 моряков, погибших на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате, приписаны к петербургской военной части. Это подразделение имеет статус секретного, в открытых источниках его называют эксплуатантом атомных глубоководных станций.

Документы.
Документы.
СС0.

Военная часть, к которой приписаны подводники, подчинена Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны. Информация о ней сопровождается грифом «Совершенно секретно».

Напомним, 1 июля на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате вспыхнул пожар, погибли 14 моряков-подводников.

Трагедия произошла в российских территориальных водах. Аппарат занимался изучением придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России. ЧП возникло при проведении батиметрических измерений.

Люди погибли от отравления продуктами горения. В ведомстве добавили, что ликвидировать огонь удалось благодаря самоотверженным действиям команды.

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