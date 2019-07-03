Погибшие на глубоководном аппарате моряки служили в секретной части в Петербурге

Военная часть, к которой приписаны подводники, подчинена Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны. Информация о ней сопровождается грифом «Совершенно секретно».
Напомним, 1 июля на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате вспыхнул пожар, погибли 14 моряков-подводников.
Трагедия произошла в российских территориальных водах. Аппарат занимался изучением придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России. ЧП возникло при проведении батиметрических измерений.
Люди погибли от отравления продуктами горения. В ведомстве добавили, что ликвидировать огонь удалось благодаря самоотверженным действиям команды.