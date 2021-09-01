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Жизнь

Сразу два штормовых предупреждения объявили в Алтайском крае в День знаний

Штормовые предупреждения из-за высокой пожароопасности и заморозков объявлены в Алтайском крае в период с 1 по 3 сентября, сообщает региональный Гидрометцентр.

Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

«В Алтайском крае в период с 1 по 3 сентября местами в утренние часы ожидаются заморозки от 0 до -2 градусов», — говорится в сообщении синоптиков.

«В Алтайском крае в период с 1 по 3 сентября в большинстве районов сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости). В Ключевском, Угловском и Шелаболихинском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости)», — также информирует алтайский ЦГМС.

Дневные температуры 1 сентября составят +16…+21 градус. В предгорьях небольшой дождь. В утренние часы местами туман

Ветер северный, 2−7 метров в секунду, местами по югу порывы до 12 метров.

В Барнауле будет преимущественно без осадков. Температура воздуха в краевой столице составит +17…+19 градусов.

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