Погода на выходные. Алтайский край накроют дожди, но это ненадолго

26 сентября
В большинстве районов края ожидаются дожди, местами по югу и востоку сильные дожди. В утренние часы местами туман. Дневные температуры в крае составят +7…+12 градусов.
Ветер северо-западный, 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.
В Барнауле в субботу +8… +10 градусов. Временами дождь. Ветер северо-западный, 4−9 метров в секунду.
27 сентября
А вот в воскресенье, ожидается преимущественно без осадков — и в Барнауле, и в целом по краю. Правда, теплее не будет: температура +7… +12 градусов (в том числе в Барнауле — +9…+11).