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Жизнь

Погода на выходные. Алтайский край накроют дожди, но это ненадолго

В субботу 26 сентября почти на всей территории Алтайского края ожидается дождливая погода. А в воскресенье 27 сентября, согласно прогнозу алтайского гидрометцентра, будет преимущественно без осадков.

Дождь в Барнауле.
Дождь в Барнауле.
Михаил Хаустов

26 сентября

В большинстве районов края ожидаются дожди, местами по югу и востоку сильные дожди. В утренние часы местами туман. Дневные температуры в крае составят +7…+12 градусов.

Ветер северо-западный, 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле в субботу +8… +10 градусов. Временами дождь. Ветер северо-западный, 4−9 метров в секунду.

27 сентября

А вот в воскресенье, ожидается преимущественно без осадков — и в Барнауле, и в целом по краю. Правда, теплее не будет: температура +7… +12 градусов (в том числе в Барнауле — +9…+11).

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