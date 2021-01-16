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Жизнь

Погода в Алтайском крае начнет хандрить и портиться 17 января

По данным синоптиков, 17 января в Алтайском крае ожидается мокрый снег и метель. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, предупреждает региональное управление МЧС.

Метель в Алтайском крае.
Метель в Алтайском крае.
vk.com

Температура ночью в крае составит — 9 … -14 градусов, местами по востоку до — 20 градусов. Днем значительно потеплеет: — 1 … — 6 градусов, местами по югу + 1 … + 6 градусов.

В связи с потеплением и ухудшением погоды на дорогах образуется гололедица.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю в очередной раз напоминает автомобилистам и пешеходам о необходимости соблюдать меры безопасности в непогоду.

Возможно увеличение ДТП на дорогах, а также чрезвычайных происшествий, вызванных обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных рекламных конструкций.

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