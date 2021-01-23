Погодная дестабилизация. Снег и гололед ждет Алтайский край перед 40-градусными морозами

Алтайский край погрузился в период нестабильной погоды — в течение выходных в регионе снег и метели сменятся резким похолоданием и к новой неделе установятся 40-градусные морозы.

Днем в субботу, 23 января, в крае будет −14…−19 градусов. Местами в предгорьях ожидается до -8 градусов.

Ветер западный, 3−8 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.

В ночь на воскресенье будет −19…−24 градуса, но местами температуры опустятся до −28…−33 градусов.

В течение дня 24 января похолодание продолжится. Особенно морозно будет в западных районах — здесь даже в светлое время суток термометры покажут около -30 градусов.

В итоге ночью в понедельник температура воздуха в крае составит −32…−37 градусов, местами будет и вовсе до -42 градусов.