Погодная дестабилизация. Снег и гололед ждет Алтайский край перед 40-градусными морозами

Днем в субботу, 23 января, в крае будет −14…−19 градусов. Местами в предгорьях ожидается до -8 градусов.
Ветер западный, 3−8 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.
В ночь на воскресенье будет −19…−24 градуса, но местами температуры опустятся до −28…−33 градусов.
В течение дня 24 января похолодание продолжится. Особенно морозно будет в западных районах — здесь даже в светлое время суток термометры покажут около -30 градусов.
В итоге ночью в понедельник температура воздуха в крае составит −32…−37 градусов, местами будет и вовсе до -42 градусов.