Поговорим о высоком. Пять спектаклей по Пушкину, которые можно увидеть в Барнауле

10 февраля — день памяти Александра Сергеевича Пушкина. Altapress.ru собрал подборку театральных постановок по произведениям русского поэта, драматурга и прозаика, на которые можно сходить в Барнауле.

Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина

«Барышня-крестьянка»

В российскую глубинку приезжает молодой и статный дворянин. Но вот незадача: ему полюбилась простая крестьянская девушка Акулина. Которая вовсе не Акулина, а дочь старинного врага героя — Лиза Муромская, переодетая крестьянкой.

Барышня-крестьянка. altdrama.ru

Маленькие трагедии: «Скупой и Сальери»

История о скупости и алчности, жалости и боли. Сальери живет в вечности — оттуда он и предъявляет свои претензии мирозданию.

Маленькие трагедии: «Скупой и Сальери». altdrama.ru

Молодежный театр Алтая

Сказки Пушкина

Все мы знаем «Золотую рыбку» и «Сказку о попе и работнике его Балде». В МТА можно увидеть и то, и другое. И с головой окунуться в пучину страстей: здесь и недовольная жизнью старуха, и поп, который пытается перехитрить Балду. Скучно не будет.

«Сказки Пушкина». mta-barnaul.ru

Ежегодно отмечают День памяти Александра Сергеевича Пушкина. В этот день в 1837 году погиб российский поэт, имя и творчество которого широко известно во всем мире. Было ему 37 лет, и скончался Пушкин от ранения, которое получил на дуэли.

Алтайский музыкальный театр

«Капитанская дочка»

Действие «Капитанской дочки» происходит в XVIII веке. Несмотря на это, героев беспокоят все те же мысли и чувства, что и каждого из нас. Люди озабочены теми же вопросами: о правде и лжи, чести и бесчестии. И о любви, способной преодолеть любые преграды, куда же без нее.

Капитанская дочка. muzkom22.ru

«Дубровский»

История трепетной любви дворянина-разбойника к дочери врага, который лишил его поместья.

Дубровский попадает в поместье Троекуровых под видом учителя-француза и влюбляется в Машу. А там уже любовь, борьба с несправедливостью и неравенством.