3 ноября
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Жизнь

Пограничная зона Алтая стала меньше — что об этом известно

Пределы пограничной зоны Республики Алтай уменьшились. Это связано со вступлением приказа ФСБ России от 13 октября 2022 года № 512 «О пределах пограничной зоны на территории Республики Алтай». Рассказываем, какие изменения произошли на территории Алтая.

Зубы дракона. Горный Алтай.
Зубы дракона. Горный Алтай.
Ирина Демидова.

Какие населенные пункты исключили из пограничной зоны?

Исключили следующие пункты:

  • в Усть-Канском районе — Мендур-Соккон;
  • в Усть-Коксинском районе — Сугаш, Талда, Абай, Юстик, Красноярка, Тюгурюк, Власьево, Усть-Кокса, Березовка, Огневка, Кайтанак, Мараловодка, Баштала, Кастахта, Курунда, Гагарка, Верх-Уймон, Тихонькая, Мульта, Замульта, Катанда, Тюнгур, Кучерла;
  • в Кош-Агачском районе — Мухор-Тархата, Тобелер, Жана-Аул, Кокоря.

А какие остались?

Остались в пограничной зоне Ташанта, Беляши, Аргут Кош-Агачского района, Курдюм, Карагай, Банное Усть-Коксинского района.

На что повлияли изменения?

В связи с изменениями, в исключенных населенных пунктах отменят действие правил пограничного режима.

При этом территории Усть-Канского, Усть-Коксинского и Кош-Агачского районов по-прежнему сохраняют статус приграничной зоны.

В ее пределах пограничные органы ФСБ России в полном объеме реализуют полномочия по охране Государственной границы РФ.

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