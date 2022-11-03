Пределы пограничной зоны Республики Алтай уменьшились. Это связано со вступлением приказа ФСБ России от 13 октября 2022 года № 512 «О пределах пограничной зоны на территории Республики Алтай». Рассказываем, какие изменения произошли на территории Алтая.

Какие населенные пункты исключили из пограничной зоны?

Исключили следующие пункты:

в Усть-Канском районе — Мендур-Соккон;

в Усть-Коксинском районе — Сугаш , Талда , Абай , Юстик , Красноярка , Тюгурюк , Власьево , Усть-Кокса , Березовка , Огневка , Кайтанак , Мараловодка , Баштала , Кастахта , Курунда , Гагарка , Верх-Уймон , Тихонькая , Мульта , Замульта , Катанда , Тюнгур , Кучерла;

Талда Абай Юстик Красноярка Тюгурюк Власьево Усть-Кокса Березовка Огневка Кайтанак Мараловодка Баштала Кастахта Курунда Гагарка Верх-Уймон Тихонькая Мульта Замульта Катанда Тюнгур Кучерла; в Кош-Агачском районе — Мухор-Тархата , Тобелер , Жана-Аул , Кокоря.

А какие остались?

Остались в пограничной зоне Ташанта, Беляши, Аргут Кош-Агачского района, Курдюм, Карагай, Банное Усть-Коксинского района.

На что повлияли изменения?

В связи с изменениями, в исключенных населенных пунктах отменят действие правил пограничного режима.

При этом территории Усть-Канского, Усть-Коксинского и Кош-Агачского районов по-прежнему сохраняют статус приграничной зоны.

В ее пределах пограничные органы ФСБ России в полном объеме реализуют полномочия по охране Государственной границы РФ.