Какие населенные пункты исключили из пограничной зоны?
Исключили следующие пункты:
- в Усть-Канском районе — Мендур-Соккон;
- в Усть-Коксинском районе — Сугаш, Талда, Абай, Юстик, Красноярка, Тюгурюк, Власьево, Усть-Кокса, Березовка, Огневка, Кайтанак, Мараловодка, Баштала, Кастахта, Курунда, Гагарка, Верх-Уймон, Тихонькая, Мульта, Замульта, Катанда, Тюнгур, Кучерла;
- в Кош-Агачском районе — Мухор-Тархата, Тобелер, Жана-Аул, Кокоря.
А какие остались?
Остались в пограничной зоне Ташанта, Беляши, Аргут Кош-Агачского района, Курдюм, Карагай, Банное Усть-Коксинского района.
На что повлияли изменения?
В связи с изменениями, в исключенных населенных пунктах отменят действие правил пограничного режима.
При этом территории Усть-Канского, Усть-Коксинского и Кош-Агачского районов по-прежнему сохраняют статус приграничной зоны.
В ее пределах пограничные органы ФСБ России в полном объеме реализуют полномочия по охране Государственной границы РФ.