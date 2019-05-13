Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 мая 5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Пограничников на Алтае подозревают в мошенничестве со светильниками

Горно-Алтайская транспортная прокуратура нашла нарушения в обустройстве пункта пропуска через границу России и Монголии в Республике Алтай, сообщает пресс-служба ведомства. Пограничники заключили контракт на поставку светильников с барнаульской фирмой, но допустили нарушения при покупке товара.

Алтайские пограничники.
Алтайские пограничники.
Пограничное управление ФСБ России по Алтайскому краю

Заказчиком для обустройства ПП «Ташанта» выступило ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы», а поставщиком — «Строительно-торговое предприятие». Цена контракта составила 1,27 млн рублей.

Фактически оказалось, что поставленный по контракту товар полностью не соответствует заложенным в техническом задании требованиям. Рыночная стоимость одного светильника существенно ниже стоимости товара, предусмотренного госконтрактом. Алтайское линейное управление МВД завело уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.

Как уточняет Тайга. инфо, с августа 2018 года «Дирекцию по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» возглавляет Виталий Шишмарёв. Ранее он занимал аналогичную должность в Иркутской области и работал в структурах Росавтодора. «Строительно-торговое предприятие» зарегистрировано в Барнауле.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость