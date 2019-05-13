Пограничников на Алтае подозревают в мошенничестве со светильниками

Горно-Алтайская транспортная прокуратура нашла нарушения в обустройстве пункта пропуска через границу России и Монголии в Республике Алтай, сообщает пресс-служба ведомства. Пограничники заключили контракт на поставку светильников с барнаульской фирмой, но допустили нарушения при покупке товара.

Заказчиком для обустройства ПП «Ташанта» выступило ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы», а поставщиком — «Строительно-торговое предприятие». Цена контракта составила 1,27 млн рублей.

Фактически оказалось, что поставленный по контракту товар полностью не соответствует заложенным в техническом задании требованиям. Рыночная стоимость одного светильника существенно ниже стоимости товара, предусмотренного госконтрактом. Алтайское линейное управление МВД завело уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.

Как уточняет Тайга. инфо, с августа 2018 года «Дирекцию по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» возглавляет Виталий Шишмарёв. Ранее он занимал аналогичную должность в Иркутской области и работал в структурах Росавтодора. «Строительно-торговое предприятие» зарегистрировано в Барнауле.