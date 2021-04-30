Пограничники обвиняют голубя в шпионаже и хотят его судить

Индийские пограничники задержали голуба, который прилетел из Пакистана. На лапке пернатого обнаружили бумагу с номером, сообщает Medialeaks со ссылкой на индийскую газету Indian Express. .

Этот «шфир», как предполагают пограничники, — телефонный пакистанский номер. Теперь пернатому грозит уголовное дело за международный шпионаж.

— Поскольку голубь — это птица, я пока не знаю, можно ли возбудить против него уголовное дело, но мы обратимся к юристам, чтобы выяснить информацию по этому вопросу, — говорит полицейский штата Дхрув Дахия.

Из отчета известно, что предполагаемый преступник — белая птица с черной головой, которая пролетела по территории Индии целых 500 метров. Записку с лапы сняли и отправили экспертам на расшифровку. Сам подозреваемый находится в клетке в одном из полицейских участков штата Пенджаб.

Голуби. Предоставлено altapress.ru.

Как сообщают Известия, это не первое подобное задержание. В прошлом году индийские пограничники пытались обвинить в шпионаже голубя местного рыбака. Но в итоге птицу освободили из-под ареста.

Напомним, что барнаульский суд в 2018 году оправдал кота, которого обвиняли в краже электроэнергии.