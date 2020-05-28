Погребение викингов обнаружила семья во время ремонта своего дома

Семейство Кристенсен из норвежского города Бодё решило отремонтировать дом, построенный их прадедом в 1914 году. Во время ремонта прямо под домом нашлось раннесредневековое погребение .

Члены семьи сняли половицы, чтобы установить новую изоляцию под полом спальни.

Под полом оказался слой песка, а чуть глубже — камней. Внимание работающих привлек блестящий предмет, показавшийся колесиком от какой-то старой игрушки. В действительности он был бусиной.

Покопав еще немного, удалось найти сильно поврежденный коррозией железный боевой топор и другие металлические предметы.

На место ремонта приехали археологи. Ученые осмотрели найденные предметы и пришли к заключению, что оно изготовлены в период с 950 по 1050 годы.

Находки переданы в музей для реставрации и изучения. А в доме норвежской семьи начаты раскопки.

Вполне вероятно, что под спальней находится погребение, а камни, обнаруженные при ремонте под слоем песка, были частью погребального каирна, пишет polit.ru.

Археологи признают, что за 30 лет работы ни разу не сталкивались с тем, что захоронение викингов было найдено под частным домом.